LIVE Cinà-Opelka Roland Garros 2026 in DIRETTA | debutto nello Slam contro un big server

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore italiano ha esordito nel tabellone principale di Roland Garros 2026 affrontando un avversario statunitense. La partita tra i due si sta svolgendo oggi, con il tennista italiano che cerca di qualificarsi per i 32esimi di finale. La sfida si svolge su terra battuta e vede un confronto tra un big server e un avversario di livello internazionale. La partita è ancora in corso e i risultati non sono stati ancora comunicati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINA ‘ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale. Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki. Il sorteggio è stato benevolo, e davanti alla racchetta dell’azzurro ci sarà il gigante americano Opelka, che potrebbe essere anche il miglior avversario che a Cinà potesse capitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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