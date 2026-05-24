Un giocatore italiano ha esordito nel tabellone principale di Roland Garros 2026 affrontando un avversario statunitense. La partita tra i due si sta svolgendo oggi, con il tennista italiano che cerca di qualificarsi per i 32esimi di finale. La sfida si svolge su terra battuta e vede un confronto tra un big server e un avversario di livello internazionale. La partita è ancora in corso e i risultati non sono stati ancora comunicati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINA ‘ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale. Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki. Il sorteggio è stato benevolo, e davanti alla racchetta dell’azzurro ci sarà il gigante americano Opelka, che potrebbe essere anche il miglior avversario che a Cinà potesse capitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: debutto nello Slam contro un big server

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATP TENNIS FRENCH OPEN 2026 FIRST ROUND PICKS

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFederico Cinà ha esordito al Roland Garros, affrontando Reilly Opelka sul Court 6.

Pronostico e quote Federico Cinà – Reilly Opelka, Roland Garros 24-05-2026Federico Cinà affronta Reilly Opelka nel pomeriggio di domenica sul campo numero 6 di Roland Garros.

Argomenti più discussi: Live Federico Cinà - Reilly Opelka - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/05/2026; Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Il tabellone del Roland Garros; Programma Day 1: Bronzetti alle 11 poi Cinà e Sonego. Zverev e Djokovic sul Centrale.

Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingEsordio per Federico Cinà al Roland Garros, e più in generale negli Slam. Per il palermitano l'occasione è di quelle importanti, ed arriva sul Court 6 ... oasport.it