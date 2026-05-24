LIVE Cinà-Opelka 3-6 6-4 6-2 6-7 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-40 e si regala la prima vittoria Slam!

In una partita di Roland Garros, il tennista italiano ha vinto il quinto set contro un avversario statunitense dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-40. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4. È la prima vittoria in un torneo del Grande Slam per il giocatore. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con un punteggio finale che ha visto l'italiano prevalere nel set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT CINA’ b. Opelka 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4! FINITAA! IN RETEEE IL DRITTO DI OPELKA! Ultimo errore della sua partita, alza le braccia al cielo Cinà! A-40 Non trema questa volta con il dritto Cinà, mostra il pugno: che giocatore! Match point! E allora. Seconda 40-40 VA AL CENTROOOOO! AL CENTROOOOOOOOOOO 30-40 Cosa ha fatto l’azzurro! Recupero in chop che diviene smorzata vincente. Miracolo! Ne resta solo una! Servi in kick una prima in campo Fede. 15-40 AAACCCEEE! 0-40 Eh, niente. Opelka ha colto tutti i problemi del dritto di Cinà e lo ha cercato. Altro errore. Tre chance di ripartire da capo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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