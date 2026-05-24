LIVE Cinà-Opelka 3-6 6-4 6-2 6-7 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-40 e si regala la prima vittoria Slam!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In una partita di Roland Garros, il tennista italiano ha vinto il quinto set contro un avversario statunitense dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-40. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4. È la prima vittoria in un torneo del Grande Slam per il giocatore. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con un punteggio finale che ha visto l'italiano prevalere nel set decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT CINA’ b. Opelka 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4!  FINITAA! IN RETEEE IL DRITTO DI OPELKA! Ultimo errore della sua partita, alza le braccia al cielo Cinà! A-40 Non trema questa volta con il dritto Cinà, mostra il pugno: che giocatore! Match point! E allora. Seconda 40-40 VA AL CENTROOOOO! AL CENTROOOOOOOOOOO 30-40 Cosa ha fatto l’azzurro! Recupero in chop che diviene smorzata vincente. Miracolo! Ne resta solo una! Servi in kick una prima in campo Fede. 15-40 AAACCCEEE! 0-40 Eh, niente. Opelka ha colto tutti i problemi del dritto di Cinà e lo ha cercato. Altro errore. Tre chance di ripartire da capo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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