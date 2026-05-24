LIVE Cinà-Opelka 3-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha avuto 2 palle break sulla seconda nel 6° gioco!

Notizia in breve

Durante il match tra un tennista italiano e un avversario statunitense a Roland Garros 2026, l'italiano ha avuto due palle break nel sesto gioco del secondo set, che si è concluso 6-3, 4-3 in favore dell’avversario. Nell’incontro, Opelka ha commesso un errore con il rovescio sul punteggio di 40-40 nel secondo set, successivamente rispondendo con un colpo vincente. La partita è in corso e vengono aggiornati i risultati in tempo reale.