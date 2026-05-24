LIVE Cinà-Opelka 3-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha avuto 2 palle break sulla seconda nel 6° gioco!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match tra un tennista italiano e un avversario statunitense a Roland Garros 2026, l'italiano ha avuto due palle break nel sesto gioco del secondo set, che si è concluso 6-3, 4-3 in favore dell’avversario. Nell’incontro, Opelka ha commesso un errore con il rovescio sul punteggio di 40-40 nel secondo set, successivamente rispondendo con un colpo vincente. La partita è in corso e vengono aggiornati i risultati in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) A-40 Sbaglia con il rovescio Opelka! 40-40 Risposta vincente di rovescio, la seconda del gioco sempre sul lungoriga. A-40 In rete il rovescio di Opelka! 40-40 Servizio e dritto perentorio! 40-A Lungo il dritto di Cinà. Ce n’è una terza! 40-40 Non ha risposto Opelka! Si salva Cinà! Seconda 30-40 Gran prima slice!!! 15-40 Di poco out il controbalzo difensivo di Cinà. Due set point sostanziali. 15-30 In rete il dritto lungoriga di Opelka. Accorcia le distanze Cinà. 0-30 Risposta lungoriga vincente di rovescio, numero. 0-15 Sfonda con il dritto Opelka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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