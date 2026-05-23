Durante le regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari nel 2026, la squadra del New Zealand ha vinto, terminando con un vantaggio di soli due secondi su Luna Rossa 2. Gradoni e Porro si sono piazzati più indietro nella classifica, con distacchi più ampi. La sfida tra le due barche è stata molto combattuta, con un finale di gara molto serrato e spettacolare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 VINCE NEW ZEALAND! Luna Rossa 2 arriva solo 2 secondi dietro ai rivali! Un testa a testa estremamente emozianante! 15.30 Altro incrocio al limite fra le due imbarcazioni! New Zealand ha la precedenza e gli italiani sono costretti ad orzare e a passare dietro. 15.29 Anche Luna Rossa 1 è quasi appaiato a New Zealand Youth and Woman. 6 secondi fra i due team che si giocano il terzo posto. 15.28 Sono 7 i secondi che separano Luna Rossa 2 da New Zealand. 15.27 I neozelandesi replicano la manovra fatta in precedenza e virano a ridosso della boa. Il team dell’emisfero sud è riuscito a passare nuovamente Luna Rossa, che alla boa si divide per cercare di recuperare terreno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: testa a testa fra New Zealand e Luna Rossa 2. Più indietro Gradoni/Porro

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