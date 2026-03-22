LIVE Alle 15 Atalanta-Verona le ultime | Palladino con Krstovic Bowie-Orban per Sammarco
Alle 15 si gioca la sfida tra Atalanta e Verona alla New Balance Arena. Palladino sceglie Krstovic come punta, mentre Bowie e Orban sono in campo per Sammarco. L'Atalanta cerca di interrompere un digiuno di vittorie durato un mese, mentre il Verona si prepara a rispondere sul campo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.
Atalanta-Verona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento anche a Dazn 1, la gara sarà visibile sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco. (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. A dirigere l'incontro sarà Ayroldi, assistito da Bercigli e Fontani, con Crezzini quarto uomo. Al Var Maggioni, Avar sarà La Penna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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