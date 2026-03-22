LIVE Alle 15 Atalanta-Verona le ultime | Palladino con Krstovic Bowie-Orban per Sammarco

Alle 15 si gioca la sfida tra Atalanta e Verona alla New Balance Arena. Palladino sceglie Krstovic come punta, mentre Bowie e Orban sono in campo per Sammarco. L'Atalanta cerca di interrompere un digiuno di vittorie durato un mese, mentre il Verona si prepara a rispondere sul campo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.