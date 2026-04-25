Alle 20.45 si gioca Verona-Lecce, con Sammarco titolare al fianco di Sarr e Bowie. I padroni di casa si affidano a Stulic per cercare di ottenere punti e migliorare la posizione in classifica. Di Francesco punta a superare la Cremonese e uscire dalla zona rossa, mentre i gialloblù cercano di riscattarsi dopo le ultime partite. La sfida si preannuncia combattuta e decisiva per entrambe le squadre.

(4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All.Di Francesco (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Bowie. All.Sammarco La gara verrà diretta dall’arbitro Davide Massa di Imperia. I suoi assistenti saranno: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia); IV uomo: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova); VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano); AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo). Hellas Verona e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A e nella massima serie non hanno mai chiuso in parità tre gare consecutive (due segni X di fila anche nel 1989).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Verona-Lecce, le ultime: Sammarco con Sarr-Bowie, i giallorossi si affidano a Stulic

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