Udinese-Cremonese le formazioni ufficiali | Runjaic con Davis Giampaolo si affida a Vardy
Alle 20.45 si gioca la partita tra Udinese e Cremonese, valida per la 37ª giornata di campionato e in programma al Bluenergy. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: l'allenatore dell'Udinese ha deciso di schierare Davis, mentre quello della Cremonese ha optato per Vardy. Entrambi gli allenatori hanno scelto gli interpreti principali per questa sfida, che si preannuncia interessante per la posizione in classifica e il cammino stagionale delle due squadre.
Le scelte dei due allenatori per il match della 37ª giornata in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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