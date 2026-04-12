LIVE Alle 15 Parma-Napoli le ultime | Conte ritrova Hojlund Cuesta con Strefezza-Elphege

Alle 15 si gioca la partita tra Parma e Napoli, con l’allenatore degli ospiti che riporta in campo l’attaccante danese. La formazione di casa si schiera con Cuesta e Strefezza, mentre il Napoli cerca di mantenere vive le possibilità di rimonta in classifica. La partita si svolge al Tardini e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta.