LIVE Alle 15 Parma-Napoli le ultime | Conte ritrova Hojlund Cuesta con Strefezza-Elphege
Alle 15 si gioca la partita tra Parma e Napoli, con l’allenatore degli ospiti che riporta in campo l’attaccante danese. La formazione di casa si schiera con Cuesta e Strefezza, mentre il Napoli cerca di mantenere vive le possibilità di rimonta in classifica. La partita si svolge al Tardini e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta.
Il Napoli al Tardini per continuare a sperare nella rimonta scudetto. Conte recupera il danese, titolare davanti con McTominay e De Bruyne alle sue spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 15 Parma-Cremonese, le ultime: 5-3-2 per Cuesta, Giampaolo con Vandeputte trequartista(5-3-2) Suzuki; Britschgi, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.
LIVE Alle 15 Parma-Verona: Cuesta con Valenti, Sammarco ritrova Bella-Kotchap(5-3-2) Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.