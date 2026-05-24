La 110ª edizione delle 500 Miglia di Indianapolis si svolgerà nel 2026 e sarà trasmessa in diretta. La gara, principale tappa della stagione NTT IndyCar Series, vede tutti i piloti sfidarsi contro Palou. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta live disponibile online. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 chilometri e si prevede una partecipazione di numerosi piloti di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di AO Sport e benvenuti alla Diretta Live della 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, evento principale della NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla green flag della competizione automobilistica più antica del mondo. Alex Palou è il favorito numero uno dopo il successo dello scorso anno. Il campione in carica e leader della serie, primo spagnolo a trionfare nel catino di Speedway, guiderà ancora una volta la Honda #10 schierata dal Chip Ganassi Racing. Tanti i contendenti per il successo a partire da chi non ha mai vinto la Indy500. Uno su tutti Pato O’Ward, messicano di Arrow McLaren #5 che cerca il risultato dopo aver sfiorato il successo nel 2024, leader per gran parte dell’ultimo passaggio prima di inchinarsi a Josef Newgarden. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: tutti contro Palou

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Highlights | 2026 Indianapolis 500 Pit Stop Challenge

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