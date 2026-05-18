Alex Palou ha ottenuto la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis del 2026. Il pilota, al volante della vettura numero 10 del team Chip Ganassi Racing, ha stabilito il miglior tempo durante le qualifiche, con una media oraria di 232 miglia all’ora sui quattro giri. La gara si svolgerà nel circuito di Speedway e Palou sarà al primo posto della griglia di partenza, confermando la sua posizione di campione in carica della serie e della competizione.

Alex Palou firma la pole position per la 500 Miglia Indinapolis 2026. Il #10 di Chip Ganassi Racing, campione in carica della serie e della prestigiosa competizione che annualmente si svolge nel catino di Speedway, svetta sulla concorrenza grazie ad una media oraria sui quattro giri di 232.248 miglia (373 kmh). Il catalano ha battutto nell’ultima e decisiva parte della qualifica la Chevy #20 Ed Carpenter Racing di Alexander Rossi e la Chevy #12 Team Penske di David Malukas, rispettivamente vincitore nel 2016 e secondo classificato nel 2025. Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) aprirà la seconda fila dopo aver battutto Santino Ferrucci (AJ Foyt #14), Pato O’Ward (McLaren #5), Kyffin Simpson (Ganassi #8), Connor Daly (Dreyer & Reinbold Racing #23) e Scott McLaughlin (Penske #12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, Palou in pole per la 500 Miglia Indianapolis 2026

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F1 muy rápido - Álex Palou a por Pole Position y victoria en las 500 Millas de Indianapolis

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