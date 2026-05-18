500 Miglia di Indianapolis | Alex Palou in pole il programma e dove vederla

A pochi giorni dall'inizio delle 500 Miglia di Indianapolis, si conosce già il nome del pilota che partirà in pole position. La gara, che si svolgerà a fine maggio, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel mondo delle corse automobilistiche. La Triple Crown, ovvero la Tripla Corona, è il riconoscimento più ambito tra i piloti di questa disciplina. La manifestazione verrà trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla attraverso vari canali televisivi e piattaforme online.

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Ci siamo, fine maggio è in arrivo così come la Tripla Corona. Sapete cosa è la cosiddetta Triple Crown? E’ il riconoscimento ufficioso più ambito dai politi. Richiede di vincere in carriera tre delle gare più prestigiose e diverse al mondo, ovvero il Gran Premio di Monaco in F1, la 500 Miglia di Indianapolis in Indycar e la 24 Ore di Le Mans in Hypercar. I tre appuntamenti partiranno tra pochi giorni. Il primo è proprio quello di Indianapolis dove il pilota catalano Alex Palou su Chip Ganassi Racing ha ottenuto la prima posizione in griglia per l’edizione 2026. Alex Palou, ancora lui. Lo spagnolo ha firmato la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Indy 500 champ Alex Palou helps hang banner at IMS Sullo stesso argomento Leggi anche: IndyCar, Palou in pole per la 500 Miglia Indianapolis 2026 Indy 500: Alex Palou domina il sorteggio e conquista la pole position? Punti chiave Chi riuscirà a sfidare la pole position di Palou in prima fila? Come ha fatto il debuttante Collet a conquistare la decima posizione?... IndyCar - Alex Palou sigla la pole della 500 Miglia di Indianapolis Il catalano conquista la sua seconda pole sull'ovale più veloce al mondo. In prima fila anche Rossi e Malukas, quarto e deluso Rosenqvist. #Indy500 x.com RISULTATI PRATICA 3 // 110ª EDIZIONE DELLA INDIANAPOLIS 500 reddit IndyCar, Palou in pole per la 500 Miglia Indianapolis 2026Alex Palou firma la pole position per la 500 Miglia Indinapolis 2026. Il #10 di Chip Ganassi Racing, campione in carica della serie e della prestigiosa ... oasport.it Seconda pole position di Alex Palou nella 500 Miglia di IndianapolisSeconda pole position dello spagnolo nella 500 Miglia, che proverà a difendere la vittoria conquistata lo scorso anno ... formulapassion.it