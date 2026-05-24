LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | tutti contro Palou tra poco la green flag

L’evento si svolgerà nel fine settimana e prevede la gara di 200 giri, considerata la prova più rilevante della stagione NTT IndyCar Series. La partenza è prevista nel prossimo periodo, con tutti i piloti pronti a scattare dalla griglia, tra cui Palou, che sarà al centro di attenzione. La diretta sarà disponibile online, con aggiornamenti in tempo reale. La gara rappresenta un appuntamento fisso nell’ultimo weekend di maggio e richiama numerosi appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Come ogni anno, l’ultimo weekend di maggio prevede la disputa dei 200 giri della Indy 500, la prova più importante della NTT IndyCar Series. Il cielo è coperto, la speranza è che la pioggia non costringa a ritardare la manifestazione 18.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Tra pochi minuti la green flag Buongiorno amici di AO Sport e benvenuti alla Diretta Live della 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, evento principale della NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla green flag della competizione automobilistica più antica del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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