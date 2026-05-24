Durante le prime fasi della gara alle 500 Miglia di Indianapolis del 2026, sono stati percorsi 24 giri dal gruppo guidato da O’Ward, che ha adottato una strategia diversa rispetto agli altri piloti. Malukas e Palou hanno regalato momenti di spettacolo, con sorpassi e scambi di posizione. La corsa è appena iniziata, e le strategie dei piloti continuano a evolversi sotto il sole di Indianapolis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -46 Sono 24 i giri effettuati dal ‘gruppo O’Ward’, una strategia differente che potrebbe ripagare. Attendiamo di capire lo svolgimento della prova. -50 Due Chevy di Penske sono in lotta contro la Honda #10 di Palou. Simpson è provvisoriamente al comando della competizione in attesa del completamento di tutte le soste. -52 Soste in regime di green flag, Penske precede in pit road Palou. -55 Cambia giro dopo giro la vetta tra Palou e McLaughlin, alla festa si unisce anche Malukas. Zero successi per il #12 di Penske in carriera. 143° giro200 Non passa un giro senza cambio di leadership! Ci avviciniamo ad una nuova sosta, ricordiamo che alcune auto tra cui O’Ward e Rosenqvist hanno una strategia leggermente differente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: tante strategie differenti, Malukas e Palou regalano spettacolo

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110th Indianapolis 500 | Live from the Snake Pit

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