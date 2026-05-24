Durante la 500 Miglia di Indianapolis del 2026, Malukas ha superato Palou al 117° giro su 200. La gara si svolge sotto la pioggia, che continua a rappresentare un ostacolo e potrebbe influenzare il prosieguo della corsa. Gli organizzatori hanno mantenuto la diretta, mentre i piloti affrontano condizioni di bagnato sulla pista. Al momento, non sono state annunciate interruzioni ufficiali o modifiche al programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 117° giro200 La pioggia è un problema che può condizionare il finale della Indy500. Ricordiamo che su ovale si corre esclusivamente su asciutto. 115°giro200 PIOGGIA! Malukas è virtualmente leader su Palou e Daly. La Safety Car è in pista, attendiamo di ripartire. 114° giro200 Palou controlla Malukas, ma è lotta tra i due. I due si alternano al comando per provare a ‘gestire’ il carburante. Due pit stop devono essere affrontati. 112° giro200 Malukas vs Palou per la prima posizione. Il n. 12 di Penske non ha mai vinto in IndyCar! 110° giro! Green flag! 20.39 La pioggia resta una variabile purtroppo a Indianapolis, sembra tutto pronto per ripartire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: Malukas passa Palou, la pioggia resta un problema

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