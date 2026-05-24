LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | Newgarden a muro! Malukas al comando

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 126° giro delle 500 Miglia di Indianapolis 2026, Josef Newgarden ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro in curva 4. La corsa è stata subito interrotta con una caution. In quel momento, al comando si trovava Malukas, che aveva appena ripreso la testa dopo la ripartenza. La gara prosegue con i piloti che cercano di recuperare terreno dopo l’incidente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 126° giro200 Ripartenza e subito caution! Errore in curva 4 per Josef Newgarden. Impatto violento contro le barriere per il due volte campione. 126° giro200  Gren flag! Malukas guida il gruppo alla nuova ripartenza dopo la pioggia. -78 giri alla fine, la speranza è quella di ripartire al più presto a Indianapolis. Malukas mantiene il controllo delle operazioni. 120° giro200 La battaglia è pronta per accendersi. Malukas e Palou sono in lotta per il primato, è fondamentale trovari davanti in caso di una nuova red flag. 117° giro200 La pioggia è un problema che può condizionare il finale della Indy500. Ricordiamo che su ovale si corre esclusivamente su asciutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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