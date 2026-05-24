A metà gara delle 500 Miglia di Indianapolis, Palou e Dixon sono in testa alla corsa. Al 83° giro, Rosenqvist si fa avanti con buone possibilità di mettere pressione ai leader. La gara prosegue con i piloti che cercano di allungare sulle concorrenti, mentre la lotta per la vittoria si fa più intensa. La corsa è in corso e gli aggiornamenti continuano a seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83°giro200 Rosenqvist ha le carte in regola per impensierire Ganassi. Il passo mostrato in qualifica fino alla ‘Fast 6’ lascia ben sperare. 80°giro200 Solo un successo a Indy nel 2008 per Dixon, sei volte campione della NTT IndyCar Series. Il neozelandese continua a cambiare la prima piazza con Palou. 76°giro200 Attensa ad Indy, mentre ci avviciniamo alla metà gara. La prova resta più che mai incerta al momento. 74°giro200 Fase di attesa a Indy, Penske resta a guardare i migliori dopo una prima fase d’attacco. 71°giro200 Gioco di squadra per Chip Ganassi Racing. Le due Honda di Dixon e Palou guidano la corsa e provano a risparmiare carburante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: Palou e Dixon gestiscono la corsa a metà gara

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