Alle 18 tornate dall'inizio della gara, la corsa alle 500 Miglia di Indianapolis 2026 è stata temporaneamente interrotta da una cautela dopo un incidente all’uscita di curva 1. Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge sono coinvolti nel sinistro, che ha causato la neutralizzazione della competizione. Durante la fase di neutralizzazione, i piloti Palou e Rossi si sono alternati al comando. La gara è ripresa dopo il ritiro della bandiera gialla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18 ° giro200 Caution! Incidente all’uscita di curva 1 con Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge. 18 ° giro200 La NTT IndyCar Series ricorda Kyle Busch, tragicamente scomparso qualche giorno fa all’età di 41 anni. L’americano ha vinto due titoli nella NASCAR Cup Series e più volte l’evento di Indianapolis della NASCAR. 17 ° giro200 Continua a cambiare la leadership, nessuno chiaramente si prende dei rischi. La situazione cambierà completamente dopo il 100mo passaggio 15 ° giro200 Rossi vinse 10 anni fa risparmiando ogni litro di benzina fino alla bandiera a scacchi. L’ex pilota di F1 ha corso per anni con Andretti prima di impegnarsi con Ed Carpenter Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: green flag! Palou e Rossi si alternano al comando

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