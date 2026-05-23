Dimarco miglior giocatore della Serie A i numeri di una stagione da fuoriclasse assoluto
Dimarco è stato eletto miglior giocatore della Serie A, grazie ai suoi numeri durante la stagione. Ha totalizzato 7 gol e 9 assist in campionato, contribuendo con prestazioni decisive in difesa e in fase offensiva. Ha disputato 34 partite, con una media di 2,4 duelli vinti a gara e un 78% di precisione nei passaggi. La sua presenza in campo ha influenzato i risultati della squadra, che si è classificata tra le prime quattro del campionato.
Jones, cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool: due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter! Bastoni al Real Madrid? Mourinho può convincere il difensore! C’è un indizio social che può far aprire la trattativa Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Why Federico Dimarco is About to Make Serie A History
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