dimarco miglior giocatore della serie a i numeri di una stagione da fuoriclasse assoluto

Notizia in breve

Dimarco è stato eletto miglior giocatore della Serie A, grazie ai suoi numeri durante la stagione. Ha totalizzato 7 gol e 9 assist in campionato, contribuendo con prestazioni decisive in difesa e in fase offensiva. Ha disputato 34 partite, con una media di 2,4 duelli vinti a gara e un 78% di precisione nei passaggi. La sua presenza in campo ha influenzato i risultati della squadra, che si è classificata tra le prime quattro del campionato.