Un motociclista di 34 anni, ex calciatore, è stato coinvolto in un grave incidente e ora è ricoverato in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto questa mattina in città, senza ulteriori dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima, noto anche per il passato sportivo, lotta per la vita nel reparto di rianimazione. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle circostanze precise dell’incidente.

Bologna, 24 maggio 2026 – Anche Bologna si stringe attorno a Marios Oikonomou, 34enne greco, ex difensore in rossoblù dal 2014 al 2017. Ieri sera il giocatore è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in moto nella sua città natale, Giannina in Grecia, a seguito di uno scontro con un’autovettura, riportando lesioni al cranio e apparendo sin da subito in gravi condizioni. Ricoverato: lotta tra la vita e la morte. Oikonomou ora sta lottando per la vita: è ricoverato in terapia intensiva. “È in condizioni critiche – si legge dai media greci –. La sua moto ha impattato in pieno un’automobile che stava facendo una sciagurata inversione di marcia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente in moto per l’ex rossoblù Marios Oikonomou: ricoverato, lotta per la vita

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