Pistoia nuovi spazi verdi e pet therapy | il piano per il benessere animale

A Pistoia sono stati annunciati interventi per ampliare gli spazi verdi dedicati ai cani e avviare attività di pet therapy. Il Comune ha comunicato un piano per modificare alcune aree verdi della città, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli animali e dei loro proprietari. È previsto inoltre un tavolo di confronto tra cittadini e amministrazione per discutere i dettagli delle nuove iniziative.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le aree verdi di Pistoia per i proprietari di cani?. Chi gestirà il nuovo tavolo di confronto tra cittadini e Comune?. Come verrà integrata la pet therapy nei servizi sociali cittadini?. Quali nuove regole regoleranno lo sgambamento dei cani in città?.? In Breve Incontro tra Mancinelli, Arrighi e volontari della scuola cinofila FEBO in via San Piero in Vincio.. Proposta di istituzione di un tavolo permanente tra amministrazione e associazioni locali.. Creazione di nuove aree verdi attrezzate per lo sgambamento dei cani nel territorio comunale.. Promozione della pet therapy tramite il supporto tecnico delle realtà associative coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, nuovi spazi verdi e pet therapy: il piano per il benessere animale Notizie correlate Pistoia: Bottegone si trasforma in smart city con nuovi spazi verdiIl Consiglio comunale di Pistoia ha dato il via libera a una serie di interventi strutturali che toccano la gestione del territorio, l’urbanistica e... Demolizioni a Roma: il piano Hine trasforma spazi verdi in lussoLa capitale si trova al centro di un processo di trasformazione urbana che ridefinisce il volto della città attraverso un'intensa attività di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Documento di Italia Nostra ai candidati sindaco di Pistoia; Camminata della Salute, le foto della 48esima edizione; Pistoia: sta per aprire il nuovo Centro per l’età evolutiva - TVL; Il nuovo centro ambulatoriale: Presto sarà realtà a Spazzavento. Doppia inaugurazione a Vico. Nuovi spazi al Teatro Verdi e giardino della scuola di musicaOggi alle 18:30 si inaugurano a Vicopisano i nuovi spazi esterni e interni del Teatro di Via Verdi e il Giardino della Scuola Musicale, al termine di un importante percorso di recupero, ampliamento e ... lanazione.it Parte nel peggiore dei modi l’avventura playout dell’Estra Pistoia, sconfitta a Ruvo per 100-85 in gara 1 - facebook.com facebook