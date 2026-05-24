L’errore umano nell’epoca dell’IA

Sui social, smascherare testi scritti dall’intelligenza artificiale è diventata una pratica diffusa. Gli utenti spesso commentano con sarcasmo, dicendo che il contenuto “puzza di IA” e sfidano a riscriverlo con parole proprie. La presenza di contenuti generati dall’IA alimenta discussioni e richieste di autenticità, mentre le reazioni sono spesso ironiche o critiche. La sfida di distinguere tra testi umani e automatizzati si intensifica nelle piattaforme online.

Sempre più scrittori e giornalisti inseriscono refusi nei testi per dimostrare che non sono ricorsi all’intelligenza artificiale. Siamo arrivati a mascherarci da umani per non essere scambiati per macchine che imitano gli umani. Smascherare articoli e post scritti dall’Intelligenza artificiale è diventato sui social uno sport molto praticato: le bolle dei cosiddetti “intelligenti” esondano di sarcastici «la prossima volta scrivilo tu», «puzza di IA lontano un miglio», «ora prova a dirlo con parole tue». È ormai talmente facile accorgersi quando un post è stato scritto da Claude, da ChatGPT, da Gemini, da Grok, da Copilot o dalle altre numerose opzioni proposte dal pensiero sintetico dei grandi player tech che soltanto pochi irriducibili ingenui cadono nel trabocchetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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