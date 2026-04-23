? Cosa sapere Andrea Pezzi presenta il libro La nostra Odissea giovedì 23 aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro.. L'autore analizza il rischio che l'intelligenza artificiale cancelli l'errore necessario alla crescita umana.. Alle ore 19 di questo giovedì 23 aprile 2026, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno la presentazione del nuovo volume di Andrea Pezzi, intitolato La nostra Odissea, un’opera che intreccia il viaggio letterario con le sfide dell’uomo moderno. Mentre il sole inizia a calare sulle vecchie strutture industriali della città, l’atmosfera si carica di una riflessione profonda sulla natura umana. L’autore, che gestisce personalmente un’azienda nel settore tecnologico, non si limita a discutere di letteratura, ma utilizza l’epica greca come uno strumento per decifrare la crisi che stiamo attraversando.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pezzi a Bisceglie: l’errore umano contro il dominio dell’IA

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