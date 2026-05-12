Legge elettorale il centrodestra avvia i contatti Le opposizioni alzano il muro

Il centrodestra ha iniziato i contatti con le opposizioni in vista delle prossime discussioni sulla legge elettorale. Dopo il vertice a palazzo Chigi, i capigruppo della maggioranza alla Camera si sono riuniti per coordinare le strategie e hanno successivamente avviato i colloqui con i rappresentanti delle opposizioni. Le opposizioni, nel frattempo, hanno deciso di alzare i muri e di non partecipare a eventuali accordi.

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AGI - Come preannunciato ieri al termine del vertice a palazzo Chigi, i capigruppo della maggioranza alla Camera - dopo essersi riuniti per raccordarsi sulle mosse da mettere in atto - hanno avviato i contatti con i capigruppo delle opposizioni. Le prime telefonate sono partite nel pomeriggio, tra un voto e l'altro sul decreto carburanti e nelle pause dei lavori dell' Aula. L'invito rivolto ai capigruppo di centrosinistra è di aprire il confronto sulla riforma della legge elettorale. Ma le chance che il dialogo possa decollare tra i due schieramenti sono bassissime. Dalle opposizioni si ribadisce infatti il no al testo del centrodestra depositato a Montecitorio e si insiste sulla necessità di sgombrare il campo, prima di qualsiasi confronto, dal proporzionale con premio di maggioranza.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legge elettorale, il centrodestra avvia i contatti. Le opposizioni alzano il muro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legge elettorale: il Centrodestra punta al dialogo con le opposizioni? Punti chiave Come cambierà il premio di maggioranza per evitare il blocco giudiziario? Chi sono gli esperti che mettono in dubbio la nuova riforma?... Legge elettorale, la mossa del centrodestra che stana le opposizioni: “Pronti ad avviare un confronto”“La coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l’unico obiettivo di dotare l’Italia di una... Argomenti più discussi: Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamo; Lo scenario monstre con la legge elettorale del centrodestra: per chi vince oltre il 60% dei seggi; Nel centrodestra si discute molto di legge elettorale; Legge elettorale, Melonellum per blindare la leadership. Il secondo governo più longevo della Repubblica, nato da una maggioranza ideologicamente omogenea,ora scopre che serve cambiare la #leggeElettorale per dare stabilità al Paese. Stabilità o tentativo di limitare la sconfitta del centrodestra dopo 4 anni di i x.com Legge elettorale, Lega e Forza Italia rischiano lo sgambetto: Il Melonellum avvantaggia Fratelli d’ItaliaLo Stabilicum – o Melonellum – avvantaggia Fratelli d’Italia, a danno degli alleati della coalizione. E allora per le dinamiche del centrodestra l’iter della legge elettorale potrebbe diventare un pro ... ilfattoquotidiano.it