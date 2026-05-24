legge elettorale il governo accelera gli alleati frenano

Il governo sta spingendo per approvare rapidamente la riforma elettorale, ma gli alleati della maggioranza mostrano resistenze. Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha dichiarato che si intende accelerare i tempi, mentre alcuni partiti di maggioranza si oppongono a modifiche urgenti. La discussione sulla legge elettorale rimane confusa, con posizioni divergenti tra i membri dell'esecutivo e le forze di maggioranza.

Riforme Il ministro Ciriani: sì alla Camera a giugno. Ma il testo non quadra: il proporzionale più listone nazionale bloccato è ispirato al Buthan Riforme Il ministro Ciriani: sì alla Camera a giugno. Ma il testo non quadra: il proporzionale più listone nazionale bloccato è ispirato al Buthan Si fanno sempre più confusi i rapporti dentro la maggioranza sulla riforma elettorale. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (Fdi), ha detto ieri che il primo sì della Camera dovrà arrivare entro giugno, mentre l’altro ieri il ministro Roberto Calderoli ha subordinato l’assenso della Lega al via libera all’autonomia differenziata, calendarizzata per legge a metà luglio in Aula. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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