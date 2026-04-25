In Sicilia, il rimpasto di giunta si scontra con ritardi e tensioni tra le forze politiche. Il presidente della regione ha chiesto di ricevere i nomi dei nuovi assessori entro i primi giorni della prossima settimana, ma dagli ambienti di Fratelli d’Italia arrivano poche parole, evidenziando un atteggiamento di attesa. I rappresentanti degli alleati però sembrano frenare, rallentando così il processo di rinnovamento amministrativo.

«Abbiamo bisogno del nostro tempo»: dal quartier generale romano di Fratelli d’Italia filtrano solo poche parole per commentare l’appello di Schifani a consegnare entro i primi giorni della prossima settimana i nomi dei nuovi assessori. E allo stesso modo la Lega fa sapere che la pregiudiziale per il rimpasto è che il Carroccio «non cambierà nulla»: tradotto, Luca Sammartino non si tocca. Le dichiarazioni ufficiali in versione telegrafica celano difficoltà enormi fra gli alleati del centrodestra e perfino all’interno di ciascun partito. E questo rischia di complicare l’ambizione di Schifani di varare una nuova giunta entro giovedì per avviare il rush finale della legislatura.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Regione Siciliana, un rimpasto a ostacoli: Schifani accelera, gli alleati frenano

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