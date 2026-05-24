Ledies First | Nostalgia tossica e sessismo da cartoon Perché ‘Ladies First’ su Netflix è un passo falso ad alto budget
Su Netflix, la serie “Ladies First” ha suscitato polemiche per contenuti che mostrano stereotipi di genere e atteggiamenti sessisti, spesso in modo offensivo e caricaturale. La produzione, dal budget elevato, ripropone tematiche e immagini ormai considerate superate, mescolando nostalgia e cattivo gusto. La scelta di tornare su questi temi ha sollevato critiche, evidenziando come l’algoritmo della piattaforma abbia portato alla riemersione di contenuti discutibili.
C’è una linea sottile che separa l’omaggio nostalgico dalla disperazione creativa, ed è esattamente lì che si posiziona l’algoritmo di Netflix quando decide di riesumare generi che avremmo preferito lasciare nel passato. Con Ladies First, la piattaforma streaming tenta l’azzardo: far risorgere lo spirito becero della commedia “da spogliatoio” britannica dei primi anni 2000, incrociandolo con i logori stereotipi del ribaltamento dei ruoli di genere. Diretto da Thea Sharrock ( Cattiverie a domicilio ), questo film si rivela un esperimento mentale dolorosamente datato, una farsa dozzinale talmente autocompiaciuta del proprio presunto messaggio progressista da non rendersi conto di star solo imbrattando le gloriose pagine IMDb di un cast straordinario. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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