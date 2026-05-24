Ledies First | Nostalgia tossica e sessismo da cartoon Perché ‘Ladies First’ su Netflix è un passo falso ad alto budget

Notizia in breve

Su Netflix, la serie “Ladies First” ha suscitato polemiche per contenuti che mostrano stereotipi di genere e atteggiamenti sessisti, spesso in modo offensivo e caricaturale. La produzione, dal budget elevato, ripropone tematiche e immagini ormai considerate superate, mescolando nostalgia e cattivo gusto. La scelta di tornare su questi temi ha sollevato critiche, evidenziando come l’algoritmo della piattaforma abbia portato alla riemersione di contenuti discutibili.