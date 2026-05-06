Il nuovo film delle Cronache di Narnia, diretto da Greta Gerwig, sta per essere prodotto con un budget superiore a quello di qualsiasi altro progetto realizzato finora da Netflix. Con un investimento che supera i 320 milioni di dollari, si prevede che diventerà il film più costoso mai realizzato dalla piattaforma di streaming. La produzione si inserisce in un contesto di grandi aspettative e di un forte coinvolgimento economico.

Il nuovo adattamento delle Cronache di Narnia si candida a diventare il progetto più oneroso nella storia dello streaming. Con un cast che mette insieme Meryl Streep e Daniel Craig, il film non solo sposta l'asticella economica, ma impone una rivoluzione distributiva che sa di sfida aperta al modello classico di Ted Sarandos. L'ultima indiscrezione di Matt Belloni nel podcast The Town conferma quello che molti sospettavano: Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig è diventato il buco nero (economicamente parlando) più ambizioso di Netflix. Parliamo di una cifra che mette i brividi, oltre 320 milioni di dollari, polverizzando i record precedenti di The Electric State e facendo sembrare quasi "economico" il kolossal di Scorsese, The Irishman.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Narnia oltre 320 milioni: Greta Gerwig sta realizzando il film col budget più alto di Netflix

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