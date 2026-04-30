Dopo cinque settimane di pausa, il campionato di Formula 1 riprende a Miami, dove i piloti si preparano a scendere in pista. Charles Leclerc ha dichiarato che, nonostante numerosi aggiornamenti sulla vettura, la Mercedes dovrebbe essere più veloce nel circuito statunitense, soprattutto in condizioni di pioggia. La Ferrari spera di ottenere una buona prestazione dopo le recenti sfide e di riprendere il percorso di crescita.

Cinque settimane dopo il Circus della F1 torna in scena. Si riprenda da Miami e la Ferrari spera di ripartire in maniera convincente. Charles Leclerc ha affrontato uno dei temi più discussi del weeken d: le modifiche introdotte dalla FIA alla procedura di partenza. L’obiettivo della Federazione è evitare situazioni critiche in griglia grazie a una modalità “d’emergenza”, ma secondo il pilota monegasco non ci saranno ripercussioni sulle prestazioni pure. Leclerc ha infatti chiarito che il cambiamento è più una misura di sicurezza che un fattore tecnico capace di alterare gli equilibri: “ Onestamente non credo che influiranno sulle prestazioni in partenza, si tratta più di un sistema per evitare problemi se qualcuno dovesse partire molto male.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Tanti aggiornamenti, ma Mercedes sarà davanti a Miami. E con la pioggia…”

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