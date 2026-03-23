La star di Furiosa e La regina degli scacchi ha parlato del personaggio più sgradevole da lei interpretato all'interno di una serie molto seguita dai fan. Anya Taylor-Joy è consapevole che uno dei personaggi più noti da lei interpretati è anche il "peggiore" in termini di piacevolezza. L'attrice ha parlato della figura sgradevole nel corso di un'ospitata al Late Night with Seth Meyers in cui ha ricordato il ruolo ricoperto nella serie Netflix Peaky Blinders, popolarissima in Argentina, paese d'origine della sua famiglia. "Sono sempre colpita da quali tra i miei personaggi piacciano alla mia famiglia", ha confessato. "Peaky Blinders è popolarissimo in Argentina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anya Taylor-Joy non ha dubbi: "Questo è il peggior personaggio della mia carriera"

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