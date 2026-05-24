La corsa salvezza della Serie A si chiude con il sorriso del Lecce e la delusione della Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini conquistano tre punti pesantissimi contro il Genoa e blindano la permanenza nella massima serie, mentre la squadra di Giampaolo cade nettamente in casa contro il Como e retrocede in Serie B al termine di una serata amarissima. Il Lecce resiste: basta Banda contro il Genoa. Al Via del Mare il Lecce fa il suo dovere e supera 1-0 il Genoa grazie a una rete realizzata dopo appena sei minuti di gioco. Decisivo Banda, bravo a saltare Marcandalli in area e a battere Leali per il vantaggio che indirizza subito la sfida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce salvo, Cremonese in Serie B: si chiude la lotta salvezza in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lecce-Cremonese 2-1: gol e highlights | Serie A

Notizie e thread social correlati

Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all’ultima giornata di Serie A: le combinazioniNell’ultima giornata di Serie A, la Cremonese e il Lecce si trovano entrambe a contendersi la salvezza.

Serie A, lotta salvezza: la Cremonese non vince, occasione Lecce. E il Cagliari guarda. Calcoli e calendario fino alla fineNella giornata di Serie A, la Cremonese non è riuscita a conquistare i tre punti contro il Torino, finendo con un pareggio a reti inviolate.

Temi più discussi: Lecce salvo e Cremonese in Serie B se: oggi può arrivare la matematica, le combinazioni contro Sassuolo e Udinese; Lecce e Cremonese a pari punti in classifica, chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggio; Corsa salvezza, cosa cambia dopo le vittorie di Lecce e Cremonese: le combinazioni all'ultima giornata; Serie A, chi retrocede? Lecce o Cremonese all'ultima giornata, Cagliari salvo. Le combinazioni e il calendario.

Verdetti finali, #Roma e #Como in Champions. Suicido #Milan. #Lecce salvo, #Cremonese in B x.com

Il Lecce vince ed è salvo! La Cremonese dopo un anno è retrocessa in Serie BLecce e Cremonese si giocano tutto in una notte. A partire dalle 20.45 la lotta salvezza vivrà (verosimilmente) l'ultimo atto della lotta salvezza e per evitare la retrocessione in Serie B insieme a P ... calciomercato.com

La battaglia per la retrocessione è ancora aperta, poiché sia Lecce che Cremonese vincono le loro partite reddit

Calcio: Lecce salvo, la Cremonese retrocede in Serie BIl Lecce vince 1-0 contro il Genoa e conquista la salvezza. Retrocede invece in Serie B la Cremonese che perde in casa 4-1 contro il Como. sport.quotidiano.net