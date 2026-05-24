Lecce salvo Cremonese in Serie B | si chiude la lotta salvezza in Serie A
Il Lecce si salva in Serie A e la Cremonese retrocede in Serie B. La stagione si conclude con il Lecce che ottiene la salvezza, mentre la Cremonese non riesce a evitare la retrocessione. La lotta tra le due squadre si risolve all’ultimo turno, con il Lecce che ottiene i punti necessari per mantenere la categoria. La Cremonese, invece, chiude il campionato con il risultato sfavorevole che determina la retrocessione.
La corsa salvezza della Serie A si chiude con il sorriso del Lecce e la delusione della Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini conquistano tre punti pesantissimi contro il Genoa e blindano la permanenza nella massima serie, mentre la squadra di Giampaolo cade nettamente in casa contro il Como e retrocede in Serie B al termine di una serata amarissima. Il Lecce resiste: basta Banda contro il Genoa. Al Via del Mare il Lecce fa il suo dovere e supera 1-0 il Genoa grazie a una rete realizzata dopo appena sei minuti di gioco. Decisivo Banda, bravo a saltare Marcandalli in area e a battere Leali per il vantaggio che indirizza subito la sfida. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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