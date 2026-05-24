Lecce salvo Cremonese in Serie B | si chiude la lotta salvezza in Serie A

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Lecce si salva in Serie A e la Cremonese retrocede in Serie B. La stagione si conclude con il Lecce che ottiene la salvezza, mentre la Cremonese non riesce a evitare la retrocessione. La lotta tra le due squadre si risolve all’ultimo turno, con il Lecce che ottiene i punti necessari per mantenere la categoria. La Cremonese, invece, chiude il campionato con il risultato sfavorevole che determina la retrocessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La corsa salvezza della Serie A si chiude con il sorriso del Lecce e la delusione della Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini conquistano tre punti pesantissimi contro il Genoa e blindano la permanenza nella massima serie, mentre la squadra di Giampaolo cade nettamente in casa contro il Como e retrocede in Serie B al termine di una serata amarissima. Il Lecce resiste: basta Banda contro il Genoa. Al Via del Mare il Lecce fa il suo dovere e supera 1-0 il Genoa grazie a una rete realizzata dopo appena sei minuti di gioco. Decisivo Banda, bravo a saltare Marcandalli in area e a battere Leali per il vantaggio che indirizza subito la sfida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

lecce salvo cremonese in serie b si chiude la lotta salvezza in serie a
© Lapresse.it - Lecce salvo, Cremonese in Serie B: si chiude la lotta salvezza in Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lecce-Cremonese 2-1: gol e highlights | Serie A

Video Lecce-Cremonese 2-1: gol e highlights | Serie A

Notizie e thread social correlati

Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all’ultima giornata di Serie A: le combinazioniNell’ultima giornata di Serie A, la Cremonese e il Lecce si trovano entrambe a contendersi la salvezza.

Serie A, lotta salvezza: la Cremonese non vince, occasione Lecce. E il Cagliari guarda. Calcoli e calendario fino alla fineNella giornata di Serie A, la Cremonese non è riuscita a conquistare i tre punti contro il Torino, finendo con un pareggio a reti inviolate.

Temi più discussi: Lecce salvo e Cremonese in Serie B se: oggi può arrivare la matematica, le combinazioni contro Sassuolo e Udinese; Lecce e Cremonese a pari punti in classifica, chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggio; Corsa salvezza, cosa cambia dopo le vittorie di Lecce e Cremonese: le combinazioni all'ultima giornata; Serie A, chi retrocede? Lecce o Cremonese all'ultima giornata, Cagliari salvo. Le combinazioni e il calendario.

lecce salvo cremonese inIl Lecce vince ed è salvo! La Cremonese dopo un anno è retrocessa in Serie BLecce e Cremonese si giocano tutto in una notte. A partire dalle 20.45 la lotta salvezza vivrà (verosimilmente) l'ultimo atto della lotta salvezza e per evitare la retrocessione in Serie B insieme a P ... calciomercato.com

Calcio: Lecce salvo, la Cremonese retrocede in Serie BIl Lecce vince 1-0 contro il Genoa e conquista la salvezza. Retrocede invece in Serie B la Cremonese che perde in casa 4-1 contro il Como. sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web