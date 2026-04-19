Nella giornata di Serie A, la Cremonese non è riuscita a conquistare i tre punti contro il Torino, finendo con un pareggio a reti inviolate. La partita ha lasciato il Lecce a un solo punto di distanza, con i giallorossi che giocheranno la loro prossima sfida lunedì alle 20. La situazione in classifica tiene alta la tensione tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza, mentre il Cagliari osserva la situazione da vicino.

La Cremonese non ha vinto contro il Torino, 0-0 e Lecce staccato di un solo punto. Però i giallorossi giocheranno domani, lunedì, alle 20.45 contro la Fiorentina. Per Eusebio Di Francesco è un'altra occasione di superare i grigiorossi di Marco Giampaolo. Un successo del Lecce porterebbe i salentini a +2 e metterebbe anche un po' di pressione al Cagliari, oggi a 33. La Cremo è a 28, il Lecce a 27 (ma con una gara in meno). Per il Lecce i prossimi 11 giorni saranno cruciali: prima la Fiorentina, poi Verona e Pisa. Le altre, invece, nel weekend del 25 aprile affronteranno l'Atalanta (il Cagliari) e il Napoli (la Cremonese). Al momento il Cagliari sembra più tranquillo delle altre due, ma non ne è fuori e ha un calendario non semplicissimo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Serie A, lotta salvezza: la Cremonese non vince, occasione Lecce. E il Cagliari guarda. Calcoli e calendario fino alla fine

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