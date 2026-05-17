Lotta salvezza Cremonese e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata di Serie A | le combinazioni

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima giornata di Serie A, la Cremonese e il Lecce si trovano entrambe a contendersi la salvezza. La Cremonese ha vinto in casa dell’Udinese, mentre il Lecce ha battuto il Sassuolo. Questi risultati rendono la lotta per non retrocedere ancora più incerta, con le due squadre pronte a sfidarsi nella partita finale del campionato. La classifica si è modificata e ora tutto si decide nell’ultimo turno.

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Dopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata. Salvo invece il Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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