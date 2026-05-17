Lotta salvezza Cremonese e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata di Serie A | le combinazioni
Nell’ultima giornata di Serie A, la Cremonese e il Lecce si trovano entrambe a contendersi la salvezza. La Cremonese ha vinto in casa dell’Udinese, mentre il Lecce ha battuto il Sassuolo. Questi risultati rendono la lotta per non retrocedere ancora più incerta, con le due squadre pronte a sfidarsi nella partita finale del campionato. La classifica si è modificata e ora tutto si decide nell’ultimo turno.
Dopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata. Salvo invece il Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17 GIORNATA E PROSSIMO TURNO
Sullo stesso argomento
Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all’ultima giornata: combinazioni e spareggioDopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata.
Chi va in Serie A e ai playoff promozione oggi in Serie B, le combinazioni per l’ultima giornataUltima giornata di Serie B che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.
È SUCCESSO DI TUTTO STASERA NELLA LOTTA SALVEZZA Il Cagliari vince contro il Torino e si salva aritmeticamente Tra Lecce e Cremonese succede di tutto e di più sui campi di Reggio Emilia e Udine Il Lecce la vince all'ultimo istante con il gol di - Facebook facebook
Al di là della lotta #UCL da brividi, c'è anche quella #salvezza! Domenica potrebbe arrivare una sentenza, se il #Lecce dovesse vincere e la #Cremonese perdere. Ma entrambe hanno gare difficili davanti e nulla è ancora scritto. Chi strapperà la permanenza i x.com
Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all’ultima giornata: combinazioni e spareggioDopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata ... fanpage.it
Lotta salvezza: Lecce e Cremonese sotto i riflettoriAd infiammare ulteriormente la situazione l’affare Payero tra Udinese e grigiorossi per il riscatto dell’argentino ... calciocasteddu.it