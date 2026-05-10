Casarano-Renate Cremonese-Pisa che spaventa il Lecce playoff e playout di serie D e di Eccellenza pugliese Calcio

Domani alle 15 si gioca la partita tra Cremonese e Pisa, un match che coinvolge anche il Lecce, che attualmente ha quattro punti di vantaggio sulla squadra avversaria. La sfida si inserisce nel quadro delle competizioni di serie D ed Eccellenza pugliese, con attenzione particolare ai playoff e ai playout di queste categorie. La partita tra Cremonese e Pisa rappresenta un momento cruciale per le posizioni in classifica di entrambe le squadre.

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