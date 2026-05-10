Casarano-Renate Cremonese-Pisa che spaventa il Lecce playoff e playout di serie D e di Eccellenza pugliese Calcio
Domani alle 15 si gioca la partita tra Cremonese e Pisa, un match che coinvolge anche il Lecce, che attualmente ha quattro punti di vantaggio sulla squadra avversaria. La sfida si inserisce nel quadro delle competizioni di serie D ed Eccellenza pugliese, con attenzione particolare ai playoff e ai playout di queste categorie. La partita tra Cremonese e Pisa rappresenta un momento cruciale per le posizioni in classifica di entrambe le squadre.
Cremonese-Pisa, in programma alle 15, interessa molto da vicino il Lecce che ha quattro punti di vantaggio sulla Cremonese. I salentini però hanno una partita in più rispetto alla formazione lombarda che è terzultima nella classifica del campionato di calcio di serie A. Andata del primo turno nazionale playoff nel campionato di calcio di serie C. In programma Casarano-Renate, Campobasso-Potenza, Pianese-Lecco (ore 20); Cittadella-Ravenna (ore 20,45); Casertana-Salernitana (ore 21). Serie D, semifinale playoff-fase a gironi: tra le partite in programma, sola andata, Città di Fasano-Paganese (ore 16) e Martina-Nardò (ore 19,30). Playout: fra le partite in programma (andata) negli spareggi per evitare la retrocessione Nola-Heraclea (ore 16).🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-PotenzaIn un accoppiamento due paesi (quello brianzolo è un paesino) e in un altro due capoluoghi di regione.