Il Via del Mare ospita la partita tra Lecce e Genoa. L'allenatore del Lecce punta a ottenere una vittoria importante, mentre il tecnico del Genoa deve fare i conti con diverse assenze per il Mondiale. La formazione del Genoa sarà influenzata dalle assenze tra i titolari, mentre il Lecce si prepara a gestire i giocatori non al massimo della forma. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione.

? Domande chiave Come farà Di Francesco a gestire i giocatori non al top?. Chi saranno i titolari del Genoa con le assenze per il Mondiale?. Quale strategia adotterà De Rossi per contrastare l'attacco salentino?. Cosa cambierà per il futuro del club in caso di vittoria?.? In Breve Lecce punta alla quinta permanenza consecutiva nel massimo campionato dopo il successo contro Sassuolo.. Di Francesco gestisce i problemi fisici di Ramadani, Pierotti e Banda per il modulo 4-2-3-1.. De Rossi schiera il 3-5-2 con Lorenzo Colombo e Baldanzi nonostante le assenze mondiali.. Arbitro Doveri di Roma 1 dirigerà l'incontro alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce-Genoa, il Via del Mare per la storia: Di Francesco punta al traguardo

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Lecce Juventus 0-1: per l'ennesima volta ho avuto un mancamento..

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