Lecce-Atalanta diretta Pasquetta al Via del Mare | Di Francesco per la missione sorpasso

Per la prima volta dopo circa un mese, il stadio di Lecce ospita nuovamente una partita ufficiale, con il pubblico pronto ad assistere alla sfida tra la squadra locale e l'Atalanta. La società ha rimosso le strutture temporanee e preparato l'impianto per questa giornata di Pasquetta, che vedrà i calciatori impegnati in campo per cercare di conquistare punti fondamentali in classifica. La sfida sarà diretta da un arbitro designato e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova una casa diversa: smantellata ormai la copertura sulla tribuna centrale, in attesa che venga posta quella nuova. Contro la tradizione della pioggia nel giorno di Pasquetta, però, quest'anno il tempo è ottimo. Sole e accenno di Primavera. Al Via del Mare arriva l'Atalanta dell'ex giallorosso Nikola Krstovic (18 gol in due anni per lui). Per Eusebio Di Francesco parte la missione sorpasso: un punto o un successo permetterebbe all'allenatore giallorosso di superare la Cremonese, al momento terz'ultima in classifica alla pari del Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce-Atalanta diretta, Pasquetta al Via del Mare: Di Francesco per la missione sorpasso Lecce-Udinese, ultima chiamata per Di Francesco: al Via del Mare passa il treno salvezzaGiallorossi in crisi nera e a secco di gol da quattro partite; i friulani di Runjaic sognano l'Europa dopo lo scalpo della Roma. Leggi anche: Lecce Inter, missione clean sheet al Via del Mare: Chivu punta alla settima gara senza reti subite contro i salentini. I precedenti Temi più discussi: La Pasquetta di Serie A live su TeleRama: segui Lecce-Atalanta con Lecce Channel in Campo; Atalanta, una Pasquetta a Lecce come antidoto contro i troppi pareggi; 31ª giornata Serie A, le probabili formazioni: da Udinese-Como a Napoli-Milan; Lecce - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. Lecce-Atalanta diretta, Pasquetta al Via del Mare: Di Francesco per la missione sorpassoNatale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova una casa diversa: smantellata ormai ... quotidianodipuglia.it La Pasquetta di Serie A live su TeleRama: segui Lecce-Atalanta con Lecce Channel in CampoAppuntamento nel lunedì di Pasquetta con il campionato di Serie A. Il Lecce al Via del Mare ospita l’Atalanta. Si parte alle ore 14:45 su TeleRama con Lecce Channel in Campo per seguire in diretta, ... trnews.it «Lecce-Atalanta sarà visibile solo su Dazn, a partire dalle 15». Se hai già un abbonamento sia a Dazn che a Sky, puoi guardare la partita anche sul canale Dazn 1, attivando l’opzione Zona Dazn. #Lecce #Atalanta #Dazn facebook Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta #SkySport #SerieA #LecceAtalanta x.com