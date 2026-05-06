Civitella vale come una Promozione Festa finale | quarta salvezza consecutiva

Il Civitella ha ottenuto la salvezza all’ultima giornata di campionato, confermandosi per la quarta stagione consecutiva in Promozione. La partita decisiva si è disputata domenica scorsa in casa contro il Gambettola, con la squadra biancazzurra che ha affrontato lo scontro diretto per evitare la retrocessione. La gara si è conclusa con una vittoria fondamentale, permettendo così alla formazione di mantenere la categoria.

Il Civitella ha centrato la salvezza all’ultima giornata di campionato. Domenica scorsa la squadra biancazzurra, guidata dall’appassionato presidente Luciano Silvestri, si giocava la permanenza in Promozione nello scontro diretto casalingo col Gambettola. Il match al campo sportivo Monti è a lungo rimasto incollato sullo 0-0. Un risultato che avrebbe evitato ai padroni di casa l’inferno dei playout del gruppo D ma che, restando in bilico, poteva da un momento all’altro riservare sgradite sorprese. A risolvere la situazione, al 57’, è stato il gol di Federico Ruscelli: con l’11° posto ha garantito la Promozione per la quarta stagione consecutiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitella, vale come una Promozione. Festa finale: quarta salvezza consecutiva Notizie correlate Basket Serie C maschile e B femminile. Landini centra la quarta vittoria consecutiva. Festa anche le per biancorosse, Valdarno koQuarta vittoria di fila, per la Landini Lerici (C maschile) che al PalaBiagini batte nettamente il Cirié per 75-60. Lecce, capitan Falcone mette nel mirino la quarta salvezza consecutiva in serie A con la maglia del LecceÈ rimasto al Lecce con un sogno nel cassetto: centrare la quarta salvezza di fila in serie A con la squadra giallorossa. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Civitella, vale come una Promozione. Festa finale: quarta salvezza consecutiva; Iniziano i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale di Civitella Casanova; Playout Prima Categoria/A: Forconia e Civitella ok. Capistrello e Tagliacozzo all'ultimo atto; Ovo Pinto 2026: a Civitella del Lago premiata la creatività sull’Intelligenza Art-ificiale. Civitella Paganico – La sindaca Alessandra Biondi a Ribolla nel giorno del ricordo. “La tragedia di Ribolla – commenta la sindaca Alessandra Biondi – è un evento che resta e resterà nella memoria storica italiana. Il 4 maggio 1954 morirono 43 minatori nelle - facebook.com facebook