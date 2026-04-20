Centrodestra nessuna corsa al nome Se ne parlerà dopo Natale Ora è cruciale allargare la base

Nel centrodestra italiano non si è ancora deciso chi sarà il candidato alle prossime elezioni comunali. Le forze politiche preferiscono concentrarsi sull’allargamento della loro base di consenso prima di discutere di nomi o candidature. Le discussioni sul possibile sfidante del sindaco attuale sono state posticipate a dopo il periodo natalizio, in un momento in cui si preferisce mantenere il focus su temi strategici e alleanze.

In casa centrodestra i tempi non sono ancora maturi per individuare chi sfiderà il sindaco Jamil Sadegholvaad alle prossime elezioni. Ad oggi, nei corridoi della coalizione, prevale la sensazione che ad avere la meglio sarà un rappresentante politico e non un nome in arrivo dalla società civile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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