Le Fonti Awards® 2026 | Milano celebra l’eccellenza nel business

Il 19 maggio 2026, nella sede di Palazzo, si è svolta la cerimonia delle Fonti Awards® 2026 a Milano. L'evento ha visto protagonisti professionisti e aziende che si sono distinti nel settore del business. Durante la giornata sono stati consegnati premi a diverse realtà per riconoscere le loro eccellenze. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e rappresentanti del settore economico.

Elemento cardine della serata sarà lo Stagira CEO Summit, un forum esclusivo pensato per favorire il confronto tra i principali decision maker del mondo economico e finanziario. Il summit riunisce CEO, imprenditori, top manager, rappresentanti istituzionali e professionisti di alto livello, creando un contesto altamente qualificato per l’analisi delle dinamiche economiche attuali e future. Grazie a questa struttura, il summit si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e strategie, dove vengono analizzati trend emergenti, nuovi modelli di crescita e scenari di sviluppo. L’obiettivo è favorire una visione evolutiva del business e stimolare nuove opportunità di collaborazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Le Fonti Awards® 2026: Milano celebra l’eccellenza nel business Notizie correlate Alpha General Contractor premiata ai Le Fonti Awards nel dicembre 2025 per eccellenza costruttivaAlpha General Contractor è stata ufficialmente riconosciuta come eccellenza nel settore del Construction Management durante la cerimonia del Gran... TeleClubItalia Awards 2026: torna il Premio “La Mela d’Oro” nel segno dell’eccellenza e della memoriaL’area a Nord di Napoli e l’intera Campania si preparano a celebrare le proprie eccellenze. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le Fonti Awards® 2026: appuntamento a Milano il 19 maggio; Milano il vertice dei CEO | business e innovazione a Palazzo Mezzanotte. Le Fonti Awards® 2026: appuntamento a Milano il 19 maggioIl 19 maggio 2026 Milano torna protagonista del panorama business internazionale con la XVI edizione dei Le Fonti Awards® ... trend-online.com Le Fonti Awards® 2026: Milano celebra l’eccellenza nel businessIl 19 maggio 2026, nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la XVI edizione dei Le Fonti Awards®, uno degli eventi di riferimento a livello internazionale dedicati all’eccellenz ... adnkronos.com