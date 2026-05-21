Una festa a Stromboli, alla quale avrebbe partecipato anche Mick Jagger, è stata interrotta dai carabinieri. L’evento, celebrato per la conclusione delle riprese del film “Three Incestuous Sisters”, è stato fermato a causa delle proteste dei residenti vicini. La musica è stata spegnuta e le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine alla manifestazione. Non ci sono state conferme ufficiali sulla presenza del cantante britannico durante la serata.

Si è conclusa con l’intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film “Three Incestuous Sisters”, evento al quale avrebbe preso parte anche Mick Jagger, storica voce dei Rolling Stones. I militari dell’Arma sono intervenuti intorno alla mezzanotte dopo alcune segnalazioni arrivate da residenti della zona, infastiditi dalla musica proveniente dal locale in cui si stava svolgendo il party. Secondo quanto emerso, alcuni abitanti dell’isola avrebbero contattato i carabinieri denunciando la violazione dell’ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nei locali nella serata del mercoledì, disposizione introdotta per garantire la quiete pubblica e limitare i disagi ai residenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri: musica spenta dopo le proteste dei vicini

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