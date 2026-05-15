Fascino storia bellezza Le dimore storiche aprono le porte

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In tutta la Toscana, più di ottanta strutture storiche saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare edifici di particolare valore architettonico e storico. L’iniziativa coinvolge diverse località della regione, con visite guidate e attività legate alla tutela e alla promozione del patrimonio immobiliare storico.

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di Angela Baldi Oltre 90 dimore storiche pronte ad aprire le porte in tutta la Toscana. Lo faranno domenica 24 in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale per l’evento annuale promosso dall’Adsi. Chi aprirà i giardini, chi i palazzi: per conoscere i dettagli si può consultare il sito ufficiale che segnaliamo in fondo all’articolo. Un evento che attrae in tutta Italia migliaia di visitatori e che coinvolge anche le città toscane, così come l’Umbria e la Liguria. Per tutti l’opportunità di scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza in numerose province. Dieci le mete di Arezzo, tra queste la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Palazzo Bourbon Del Monte e Aboca Museum a Sansepolcro, il Castello di Gargonza e la Tenuta di Frassineto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Storia di una dimora del 1800

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