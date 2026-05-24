La Lazio ha vinto contro il Pisa grazie a un gol decisivo di Pedro, che ha permesso di ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con la squadra in vantaggio, nonostante numerosi assenti. Durante l'incontro, gli ultras hanno scelto di boicottare l'ultima partita di Pedro, senza partecipare alla tifoseria organizzata. La gara si è svolta senza la presenza dei gruppi di supporter abituali.

? Domande chiave Come ha fatto la Lazio a ribaltare il risultato con tanti assenti?. Perché gli ultras hanno scelto di boicottare l'ultimo match di Pedro?. Chi ha permesso alla Lazio di vincere nonostante le squalifiche cruciali?. Quali conseguenze avrà il gol di Pedro sulla gestione di Lotito?.? In Breve Moreo segna per il Pisa dopo l'errore di Belahyane al minuto iniziale.. Dele-Bashiru pareggia con tiro dal limite dopo assist di Belahyane.. Lazio vince 2-1 il 23 maggio 2026 nonostante assenze di Zaccagni e Provedel.. Pisa retrocesso in Serie B dopo otto sconfitte consecutive in massima serie.. Pedro chiude la sua lunga parabola con la Lazio segnando il gol della vittoria contro il Pisa allo Stadio Olimpico di Roma, in una sfida che ha le Aquile ribaltare un iniziale svantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, l’ultimo atto di Pedro: gol decisivo e vittoria sul Pisa

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Lazio, infortunio grave per Pedro: esce in lacrime e viene trasportato in ospedale |

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