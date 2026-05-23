Pedro ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Lazio di vincere 2-1 contro il Pisa nell'ultima giornata di campionato. La squadra romana ha recuperato lo svantaggio iniziale grazie alla rete di un campione spagnolo, chiudendo così la stagione con una vittoria in rimonta. La partita si è disputata allo stadio Olimpico, con i biancocelesti che hanno concluso il campionato con tre punti.

I biancocelesti vincono in rimonta grazie alla rete del campione spagnolo. ROMA - La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria, battendo il Pisa per 2-1 nella 38^ e ultima giornata di Serie A. La sbloccano i toscani con Moreo, pareggia Dele-Bashiru dieci minuti dopo, ma il gol più importante è quello di Pedro che mette la firma sulla vittoria nella sua ultima partita in maglia biancoceleste. La squadra di Sarri, il cui futuro è tutto da capire, chiude al nono posto, mentre il Pisa scende in B da ultimo in classifica. Avvio di gara che vede protagonisti i padroni di casa. La Lazio colpisce un palo esterno con Marusic, mentre Pedro si vede negare la rete da Semper. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pedro saluta la Lazio segnando il gol vittoria, Pisa ko 2-1 all'0limpico

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PEDRO saluta la CURVA NORD LAZIO

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Temi più discussi: Pedro saluta la Lazio: 'Vi porterò in eterno nel mio cuore'; Pedro saluta la Lazio: È stato un onore. Per sempre uno di voi; Targa e maglia celebrativa: la Lazio celebra Pedro in un Olimpico deserto; Pedro saluta la Lazio: Un giorno molto triste, ho sempre difeso la maglia.

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La Lazio saluta Pedro e la stagione in un Olimpico desolante: 2-1 tra Lazio e PisaTiro velenoso del marocchino, che si spegne di un metro sopra la traversa di Semper. Cancellieri prova ad approfittare, al 6', di un errore di Bozhinov in costruzione, ma si attarda a calciare e viene ... cittaceleste.it

La Lazio saluta con una vittoria, Pedro con l’ultimo golPrima Moreo, poi Dele-Bashiru e infine Pedro: la Lazio batte in rimonta il Pisa per 2-1 e lo spagnolo celebra l'addio all'Olimpico con la rete vittoria. sportal.it

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