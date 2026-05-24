L'Avellino sta finalizzando un accordo con Alessandro Nesta per la panchina. Nei giorni scorsi sono stati avviati contatti tra le parti, che sembrano aver portato a un’intesa vicina. La società sta lavorando per definire i dettagli del contratto, mentre il tecnico ex giocatore ha manifestato interesse a guidare la squadra. La notizia si inserisce in un percorso di ricerca di un nuovo allenatore da parte del club.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino accelera per il nuovo allenatore e il nome che nelle ultime ore ha preso decisamente quota è quello di Alessandro Nesta. L’ex campione del mondo del 2006 sarebbe infatti a un passo dalla panchina biancoverde, pronto a raccogliere l’eredità di Davide Ballardini in vista della prossima stagione. La società irpina, guidata dalla famiglia D’Agostino, sta definendo gli ultimi dettagli dopo giorni di riflessioni e colloqui con diversi profili. Tra i candidati più accreditati c’era anche Luca D’Angelo, reduce dall’esperienza allo Spezia e seguito con attenzione anche dal Modena dopo l’addio ad Andrea Sottil. Nonostante il gradimento reciproco emerso nei contatti con il tecnico pescarese, nelle ultime ore il club campano avrebbe deciso di virare con decisione su Nesta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Avellino punta su Nesta: contatti positivi e accordo vicino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mourinho-Real Madrid, contatti positivi: vicino il ritorno dello Special OneDopo aver ripreso il ruolo di allenatore nel Benfica nel settembre del 2025, José Mourinho sembra essere vicino a un nuovo incarico.

Mourinho Real Madrid, ritorno sempre più vicino per l’ex Inter: contatti positivi con Florentino PérezL'ex allenatore dell'Inter si sta avvicinando a un possibile ritorno al Real Madrid, con incontri recenti tra le parti.

Temi più discussi: Avellino, sei salvo! Besaggio e Palumbo firmano la condanna barese; Avellino, per la panchina ballottaggio tra Mignani e D'Angelo; Asl Avellino, via libera al Piano triennale contro dipendenze e gioco d’azzardo: investimento da 200 mila euro; Avellino, Pizza punta sulla città delle persone.

AUTO MOTO NAUTICA FALERIA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Mantova, l'Avellino punta Trimboli e mister Modesto. Fiori verso il ritorno alla baseNon c’è solo il centrocampista Simone Trimboli fra gli elementi del Mantova di quest’anno che sono finiti fra gli obiettivi di altre società cadette. tuttomercatoweb.com

Avellino può rinascere puntando su legalità, ambiente e giovani: Mingarelli rilancia l’impegno col M5sPer motivi personali e professionali, quella di quest’anno è stata una candidatura decisa all’ultimo momento ma non per questo meno sentita, del resto non mi sono avvicinato alla politica per interes ... irpinianews.it