Mistero Buffo | Eugenio Allegri e Matthias Martelli rivisitano il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame

Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nello spettacolo “Mistero Buffo”, un adattamento del celebre lavoro di Dario Fo e Franca Rame. L’evento si tiene al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 24 marzo alle 21, inserito nella rassegna Teatri d’Inverno - Sguardi sulla drammaturgia contemporanea. La rappresentazione ripropone il testo originale con una nuova interpretazione, coinvolgendo il pubblico presente.

Matthias Martelli è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza. Prevendite: da lunedì 23 marzo dalle 10 alle 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle 11 alle 13. Nella sera di spettacolo, la biglietteria aprirà alle 20. Biglietti online su Vivaticket. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

