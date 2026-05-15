Real Madrid – Oviedo 2-0 | resoconto risultato e gol dei fischi di Mbappe al ritorno al Bernabeu

Il Real Madrid ha battuto l’Oviedo per 2-0 nel match di Liga disputato al Santiago Bernabeu. La partita si è conclusa con due gol della squadra di casa, senza altre segnature. Durante l’incontro, il pubblico ha rivolto fischi all’indirizzo di un calciatore dopo il suo ritorno al stadio. La gara si è svolta in un’atmosfera caratterizzata da tensione, anche a causa delle recenti delusioni del club in partite importanti.

2026-05-14 23:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Real Madrid è tornato a vincere nella Liga vincendo 2-0 sul Real Oviedo al Santiago Bernabeu, anche se l’atmosfera intorno al club è rimasta tesa dopo la recente delusione a El Clasico. Nonostante il possesso palla dominante, la prestazione del Real è stata tutt’altro che convincente per lunghi periodi, con la frustrazione udibile dal pubblico di casa per tutta la serata. La svolta alla fine è arrivata poco prima dell’intervallo grazie al diplomato dell’Accademia Gonzalo Garcia. Dopo un passaggio intelligente di Brahim Diaz all’interno dell’area, il 22enne si è girato bruscamente sul piede destro e ha sparato un tiro composto nell’angolo in basso a destra per il suo quinto gol stagionale in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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REAL MADRID 2 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

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