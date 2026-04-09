Il Prix Italia a L'Aquila il concorso Rai sbarca nella Capitale italiana della Cultura

L’Aquila si prepara ad accogliere la 78ª edizione del Prix Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre 2025. La manifestazione è organizzata dalla Rai e si svolgerà nella città che nel 2025 è capitale italiana della cultura. L’evento rappresenta un appuntamento importante nel settore dei media, con la partecipazione di professionisti e rappresentanti di diverse realtà italiane e internazionali.

L’Aquila ospiterà la 78ª edizione del Prix Italia dal 28 settembre al 2 ottobre 2025, celebrando l'eccellenza dei media. L'evento riunirà oltre 100 broadcaster internazionali e ospiterà la presidenza di Corey Baker, regista neozelandese. Focus sulle arti performative e la coproduzione internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it DUE LIBRI DI GOFFREDO PALMERINI PER CELEBRARE L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURAL’AQUILA – Due nuovi libri saranno il contributo editoriale del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana... L’Aquila 2026, oggi con Mattarella l’inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura(Adnkronos) – Un viaggio profondo tra le radici dei territori e la forza della loro identità culturale: oggi, sabato 17 gennaio, L’Aquila inaugura... Temi più discussi: 78th Prix Italia Location and Dates; Il Prix Italia all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre; L’Aquila ospiterà la 78° edizione del Prix Italia Rai; L’Aquila ospita il Prix Italia Rai dal 28 settembre al 2 ottobre 2026. Prix Italia: la 78esima edizione si svolgerà a L’AquilaSarà L'Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, ad ospitare la 78/a edizione del Prix Italia che premia radio, televisione e multimedia ... rete8.it Prix Italia si svolgerà a L’Aquila, capitale italiana della Cultura, dal 28 settembreSarà L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, ad ospitare la 78ª edizione del Prix Italia, lo storico Concorso internazionale organizzato dalla RAI ... primaonline.it Prix Italia, sarà L'Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, ad ospitare la 78ª edizione https://www.terremarsicane.it/prix-italia-sara-laquila-capitale-italiana-della-cultura-2026-ad-ospitare-la-78a-edizione/ #Attualità #Culturaespettacolo #LAquila #Ultimora # - facebook.com facebook Il Prix Italia all'Aquila: Chiara Longo Bifano: "Sarà un festival di innovazione" x.com