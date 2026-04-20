Uscito il numero di Primavera della rivista D’Abruzzo dedicato a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026

È stato pubblicato il numero 153 della rivista trimestrale “D’Abruzzo”, dedicato alla celebrazione di L’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026. Il nuovo numero, uscito in primavera, si può trovare nelle edicole della regione e acquistare anche attraverso il sito internet dedicato. La rivista si focalizza su temi legati al turismo, alla cultura e all’ambiente, offrendo approfondimenti e aggiornamenti per i lettori.

L’AQUILA – È uscito il numero 153 della rivista trimestrale “ D’Abruzzo” Turismo Cultura e Ambiente – Primavera 2026, disponibile nelle edicole della regione e acquistabile online sul sito www.dabruzzo.it dell’editore Menabò e in versione epub su Amazon. Numero che ospita un servizio Speciale di 16 pagine dedicato a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, aperta dal testo di Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila, i contributi di Lucia Arbace e Federica Zalabra, entrambi sul ritorno al Castello cinquecentesco, dopo i restauri dai gravi danni inferti dal sisma 2009, delle esposizioni del Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA), e un avvincente Itinerario di rinascita di Massimo Alesii tra alcune meraviglie monumentali e architettoniche dell’Aquila e nel magnifico borgo di Fontecchio, uno dei castelli fondatori della città.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Uscito il numero di Primavera della rivista “D’Abruzzo”, dedicato a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 Notizie correlate DUE LIBRI DI GOFFREDO PALMERINI PER CELEBRARE L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURAL’AQUILA – Due nuovi libri saranno il contributo editoriale del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana... Il Prix Italia a L’Aquila, il concorso Rai sbarca nella Capitale italiana della CulturaL’Aquila ospiterà la 78ª edizione del Prix Italia dal 28 settembre al 2 ottobre 2025, celebrando l'eccellenza dei media. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 165 novità consigliate per la primavera 2026; Arpa FVG presenta a Trieste il nuovo numero di Terra rara, dedicato alla primavera; Monza, primavera al roseto per i bambini: favola giapponese, visita sensoriale e un po’ di botanica; Primavera in pausa, torna la pioggia. Primavera di Michieletto inizia il percorso di uscite internazionali in 50 PaesiDopo il successo in Italia, Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto inizia il suo percorso internazionale di uscite in sala a partire da Francia, Inghilterra e Irlanda, Germania, Belgio, A ... ansa.it Primavera di Michieletto, anteprime poi in sala dal 25 dicembrePrimavera, esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto, in sala dal 25 dicembre, avrà delle anteprime speciali domenica 14 dicembre in alcuni cinema selezionati in tutta Italia, da Roma ... ansa.it Quella del 2026 sarà ricordata come una primavera di rinascita per il patrimonio culturale napoletano. Dopo la storica riacquisizione, da parte della cittadinanza, del cimitero delle Fontanelle avvenuta ieri, domani riapre, o meglio inizia a riaprire la biblioteca d - facebook.com facebook