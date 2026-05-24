L' Antico Trofeo di Roma | sport cultura e memoria nei circoli della Capitale
È stato presentato al Campidoglio il nuovo torneo di tennis che si svolgerà nei circoli storici della città. L’evento combina competizione sportiva, esposizioni culturali e momenti dedicati alla memoria del passato. La manifestazione coinvolge diverse strutture, con partite ufficiali e iniziative collaterali, come mostre e incontri. La kermesse si svolgerà nelle prossime settimane e prevede anche attività per il pubblico e appassionati.
Roma non smette mai di respirare tennis. Dopo le emozioni degli Internazionali BNL d’Italia, la Capitale si prepara a celebrare il suo legame con i circoli sportivi con una manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà. È stato infatti presentato oggi nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio l’Antico Trofeo di Roma - questo il nome dell’iniziativa scelto dai promotori – che si ripromette di essere molto più di una semplice competizione tennistica: è un omaggio alla tradizione e ai valori dei circoli sportivi romani che da oltre cinquant’anni rappresentano il cuore pulsante della disciplina e della socialità cittadina. A portare i saluti istituzionali dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale è stato il Responsabile Sport Andrea Imbimbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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È finita. È conclusa. reddit
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