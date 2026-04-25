Il Trofeo Frosali, svolto a Sesto Fiorentino, si svolge il 25 aprile 2026 e unisce lo sport alla commemorazione della giornata nazionale. La competizione coinvolge atleti di diverse categorie e si svolge nel rispetto delle tradizioni e dei valori della ricorrenza. La manifestazione si svolge in un clima di rispetto e partecipazione, con momenti dedicati alla memoria e alla riflessione. La giornata si conclude con premiazioni e incontri tra atleti e pubblico.

Sesto Fiorentino (Firenze), 25 aprile 2026 – C’è un valore che va oltre il cronometro e la classifica, ed è quello che si respira quando lo sport incontra la memoria. Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, non è solo una data sul calendario: è un richiamo concreto a ciò che ha reso possibile anche manifestazioni come questa, dove libertà e partecipazione si traducono in presenza, condivisione e rispetto. Il 52° Trofeo dedicato a Oliviero Frosali, antifascista sestese ucciso davanti agli occhi della figlia, si intreccia con il ricordo di Siro Magni, figura centrale nella nascita del GS Ausonia. Due storie diverse, unite da un filo comune che oggi trova continuità proprio nella corsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Frosali, sport e memoria nel segno del 25 aprile

Notizie correlate

Trofeo Michele Scarponi, il 3-4 aprile giovani ciclisti nel segno della memoria e della sicurezza stradale(Adnkronos) – Due giorni nel segno della memoria di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano, tragicamente scomparso nel 2017 dopo essere...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial Magni; Firenze - Ecco il Trofeo Liberazione, non solo podismo ma valori condivisi; 25 aprile: lo sport sociale Uisp con iniziative in tutta Italia; Podismo e polizia, torna il Trofeo della Questura di Firenze.

Trofeo Frosali, sport e memoria nel segno del 25 aprileSesto Fiorentino (Firenze), 25 aprile 2026 – C’è un valore che va oltre il cronometro e la classifica, ed è quello che si respira quando lo sport incontra la memoria. Il 25 aprile, giorno della Festa ... lanazione.it

Per la liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial MagniE’ uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano ... msn.com

Corsa del 25 aprile Trofeo Frosali in quel di Sesto Fiorentino. Quasi 300 metri di dislivello positivo che mi hanno decisamente provata! Ma alla fine il tempo è buono è 15esima assoluta, per la prima volta nella mia vita finisco tra i premiati. Direi che anche stav - facebook.com facebook

#at_Firenze Sabato 25 aprile la linea 2 sarà deviata per il Trofeo Frosali a Sesto Fiorentino. Info su at-bus.it/avvisi x.com