Arriva da Milano con un chilo di droga nella pancera | incastrato dal cane Clay a Verbania

Un uomo è stato arrestato a Verbania dopo essere stato trovato con un chilo di droga nascosto nel pancera. I militari della guardia di finanza, durante controlli alla stazione ferroviaria, hanno fermato un passeggero appena sceso da un treno proveniente dall'area milanese. La droga, divisa in undici panetti, è stata individuata grazie all'intervento di un cane antidroga.

Un chilo di droga nascosto addosso, diviso in undici panetti. I militari della guardia di finanza di Verbania (Novara) hanno arrestato un viaggiatore che era appena sceso da un treno proveniente dall'hinterland milanese, intercettato alla stazione ferroviaria nell'ambito dei controlli per il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Donna bloccata in ascensore: mezzo chilo di droga incastrato nell’intercapedineCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidrogaMilano, 11 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì 10 marzo un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Arriva lo sciopero dei mezzi Atm per bloccare Milano durante la Design Week: gli orari di metro, bus e tram; Tre mini-linee di collegamento express tra le metro di Milano; Alla Scuola Internazionale di Comics di Milano arriva ZIP! ComicsFest; Peronospora e botrite addio: arriva il fitofarmaco a residuo zero, con il progetto Grape4vine. Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . Un’installazione fra le più belle del FuoriSalone 2026 arriva da Esem Cpt in via Newton a Milano. CLOSING PARTY: Venerdì 24/4 ore 18-23 Esem-Cpt via Newton 5 Milano Design, music, networking, good vibes & - facebook.com facebook Se una persona che lavora non arriva a fine mese, il problema non è suo: è del Paese. Il salario minimo non è un’idea né di sinistra né di destra, ma è una misura di civiltà. Paesi come Germania e Francia ce l’hanno da anni. Noi continuiamo a discuterne men x.com